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Политика

В Псковской области приняты поправки в закон о жилье для детей-сирот

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 4 июля утвердили поправки в региональный закон «Об обеспечении жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей». Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, законопроект был принят в двух чтениях, «за» проголосовали 40 депутатов.

Законопроект был разработан для того, чтобы привести в соответствие региональное и федеральное законодательство. Отмечалось, что из-за законодательного несовершенства не было оснований для оценки условий проживания заявителя, и имелось место искусственного ухудшения жилищных условий детей-сирот при вселении в жилые помещения посторонних лиц.

К примеру, на получение жилого помещения претендовали дети-сироты, проживающие в двух-, трехкомнатных квартирах или домах. При этом подавались документы на получение жилья, в них указывалось, что сирота проживает не один, а, например, с братом или сестрой, тетей, бабушкой.

Таким образом, в региональное законодательство внесены уточнения, исключающие возможность злоупотребления правом детей-сирот, фактически не нуждающихся в жилых помещениях, но претендующих на их получение.

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