Депутаты областного Собрания «состыковали» региональное и федеральное законодательство

14:40, 04 июля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания одобрили предлагаемые изменения в статью 27 Закона Псковской области «О системе органов исполнительной власти Псковской области». Об этом с сессии 4 июля передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Поправки необходимы для «стыковки» регионального и федерального законодательства, по которому согласно статье 3 закона «О ветеринарии» к полномочиям субъекта РФ в области ветеринарии относятся регистрация и контроль специалистов в области ветеринарии, не являющихся уполномоченными лицами органов и организаций из системы Государственной ветеринарной службы Российской Федерации, но занимающихся предпринимательской деятельностью в области ветеринарии.

Также внесены изменения в закон «Об Уполномоченном по правам ребенка в Псковской области». Поправки разработаны в связи с принятием федерального закона «Об уполномоченных по правам ребенка в Российской Федерации», который направлен на дальнейшее развитие института уполномоченного по правам ребенка не только на федеральном уровне, но и в субъектах РФ, а также на создание эффективных механизмов защиты прав и законных интересов детей.

В частности, федеральный закон наделил детского омбудсмена правом обращаться в суд с административными исковыми заявлениями о признании незаконными решений либо действий органов государственной власти и местного самоуправления, иных органов, организаций и должностных лиц в защиту прав и законных интересов детей.

Изменились требования к кандидату на должность уполномоченного по правам ребёнка Псковской области: возрастной ценз снизился с 35 до 30 лет, в качестве обязательного условия названо наличие «безупречной репутации».

Предусмотрено и введение согласительной процедуры уполномоченным при президенте РФ по правам ребенка назначения на должность и досрочного освобождения от должности уполномоченных по правам ребенка в субъектах.