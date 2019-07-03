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Политика

В Псковской области предоставят компенсацию на питание детей, обучающихся на дому

Депутаты Псковского областного Собрания на очередной сессии 4 июля утвердили установление за счёт средств областного бюджета ежемесячной денежной компенсации двухразового питания обучающихся на дому детей с ограниченными возможностями здоровья. Денежную компенсацию будут направлять в образовательные организации, а те уже предоставлять получателям. Как передаёт корреспондент Псковского агентства информации, законопроект был принят в двух чтениях.

На данный момент федеральное законодательство предусматривает обеспечение детей-инвалидов, обучающихся в муниципальных и государственных образовательных организациях, бесплатным двухразовым питанием. Однако законом федерального уровня не регламентируются основания обеспечения денежной компенсацией на питание детей, осваивающих программы начального, основного общего и среднего общего образования в домашних условиях.

В настоящее время по состоянию здоровья образование на дому в Псковской области получают 583 ребенка: 389 детей зачислены на обучение в муниципальные общеобразовательные организации и 194 человека в государственные образовательные организации Псковской области.

Финансовые средства на выплату компенсации для обучающихся муниципальных образовательных организаций, переведённых на домашнее обучение, будут направляться из областного бюджета в местные бюджеты в форме субвенций – в региональном бюджете текущего года эти средства уже учтены в расходах на организацию питания. Государственные образовательные организации будут получать субсидии – в 2019 году необходимые деньги на компенсацию двухразового питания детей, обучающихся на дому, будут изысканы за счёт внутреннего источника финансирования в областном бюджете.

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