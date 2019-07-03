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Экономика

На 3,1 млрд рублей увеличилась доходная часть бюджета Псковской области на 2019 год

4 июля депутаты Псковского областного Собрания согласовали изменения в бюджет региона на 2019 год. Как передает корреспондент Псковского агентства информации с очередной сессии парламента, доходы и расходы увеличены на 3,1 млрд рублей. Рост финансирования региона произошёл за счёт поступлений из федерального бюджета в сумме 2,3 млрд рублей и из собственных источников.

300 млн рублей федерация выделила на дорожную деятельность: 200 млн направят на строительство второй очереди Северного обхода, 100 млн – на реконструкцию цепных мостов в Острове. На реконструкцию стадиона «Машиностроитель» в Пскове регион получил 486,5 млн рублей. На создание дополнительных мест в детских садах выделено 362,7 млн рублей. Почти 600 млн рублей поступили на возмещение части затрат на уплату процентов по инвестиционным кредитам в агропромышленном комплексе.

Фонд содействия реформированию ЖКХ направил в Псковскую область 156 млн рублей на переселение граждан из аварийного жилищного фонда и модернизацию систем коммунальной инфраструктуры.

Увеличены расходы на льготное лекарственное обеспечение граждан: 118,5 млн рублей на эти цели выделил федеральный бюджет, 70 млн – областной.

Также за счёт собственных источников предусмотрены дополнительные средства в размере 304,6 млн рублей на повышение оплаты труда отдельных категорий работников бюджетной сферы и 204,6 млн рублей - на компенсацию выпадающих доходов коммунальным предприятиям, возникших в результате установления льготных тарифов.

В итоге доходы областного бюджета составят 35 млрд 544 млн рублей, расходы - 37 млрд 68,5 млн рублей. Дефицит бюджета не изменится.

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