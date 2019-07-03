Псковское облсобрание утвердило соглашение с Ленинградской областью об уточнении границ между регионами

15:41, 04 июля 2019, ПАИ

Депутаты Псковского областного Собрания утвердили соглашение об уточнении положения границы между субъектами РФ — Ленинградской и Псковской областями, передаёт корреспондент Псковского агентства информации с 34-ой сессии регионального парламента.

Данное соглашение между Псковской и Ленинградской областями было заключено 27 декабря 2018 года. В феврале 2019 года соглашение между двумя субъектами утвердило законодательное Собрание Ленинградской области.

Соглашение предполагает уточнение координат границ и внесение их в кадастр недвижимости. В документе, который утвердили псковские депутаты, имеется текстовое описание границы между регионами и картографические материалы.