В Словакии рассмотрят резолюцию о снятии антироссийских санкций

09:08, 05 июля 2019, ПАИ

Депутат национального собрания Словакии Петер Марчек внесет на рассмотрение резолюцию, в которой говорится о необходимости отменить антироссийские санкции и наладить отношения с Россией. Документ должен быть представлен до конца лета, пишет газета «Известия».

По словам Марчека, всё больше жителей Словакии недовольны прозападной ориентацией страны и отсутствием конструктивного диалога с Россией. При этом речь об отказе от сотрудничества с США, Великобританией или другими государствами не идет. Однако возникшая в отношении с Россией фактически конфронтация недопустима, учитывая связывающие страны исторические, культурные, экономические, да и чисто человеческие связи.

Чтобы вопрос о снятии санкций попал на голосование в парламенте, резолюцию должны поддержать не менее 15 из 150 депутатов. Получить такую поддержку, по словам Марчека, не сложно, но предугадать итог голосования нельзя. Многие депутаты, включая членов правящей коалиции, против ограничений, но неизвестно, как они поведут себя в условиях давления со стороны Вашингтона.