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Региональные власти дали оценку «удовлетворительно» состоянию дорожной сети в Пскове

«В Пскове еще работать и работать», - заявил вице-губернатор Псковской области Василий Осипов на встрече с журналистами 5 июля, говоря о состоянии улично-дорожной сети и дворов в столице региона.

«В большой натяжкой его можно назвать удовлетворительным», - сказал он, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Василий Осипов уточнил, что его детство и юность прошли в Великом Новгороде.

«Не скажу, что чем-то этот субъект отличается в лучшую сторону. Проблематика везде стандартная», - добавил он.

Механизмы решения проблем у городской и областной администраций есть. «Надеюсь, ситуация будет год от года улучшаться», - добавил он.

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