Микроавтобус врезался в дом на улице Розы Люксембург в Пскове

15:54, 05 июля 2019, ПАИ

5 июля в 14:55 микроавтобус Peugeot Boxer врезался в дом на улице Розы Люксембург, 24/26 в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в городском УГИБДД УМВД.

За рулём атомобиля находился 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пскович уже прошёл освидетельствование. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дом, выезжая со двора на улице Чехова, 1.

В результате ДТП никто не пострадал, поэтому происшествие оформлено как авария с техническими повреждениями.