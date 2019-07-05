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Микроавтобус врезался в дом на улице Розы Люксембург в Пскове

Фото из группы "Жесть по-псковски"

5 июля в 14:55 микроавтобус Peugeot Boxer врезался в дом на улице Розы Люксембург, 24/26 в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в городском УГИБДД УМВД.

За рулём атомобиля находился 35-летний мужчина в состоянии алкогольного опьянения. Пскович уже прошёл освидетельствование. Водитель микроавтобуса не справился с управлением и врезался в дом, выезжая со двора на улице Чехова, 1.

В результате ДТП никто не пострадал, поэтому происшествие оформлено как авария с техническими повреждениями. 

Фото из группы "Жесть по-псковски"

Фото из группы "Жесть по-псковски"

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