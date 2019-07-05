Фестиваль «Река Великая» открылся в Опочке

20:55, 05 июля 2019, ПАИ

5 июля в Острове открылся международный фестиваль «Река Великая». В мероприятии участвуют делегации России, Белоруссии и Латвии, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

Начался фестиваль с круглого стола, посвященного шахматам, как средству развития интеллектуальных способностей. После этого на Советской площади открылся 9-й этап кубка России по авторалли «900 озер». Первый фестивальный день завершится в парке Победы концертно-конкурсной программой «Музыкальный Вал — 2019».

Фестиваль продолжится 6 июля. В этот день пройдут парад детских колясок, чествования супружеских пар. Также на фестивале пройдут мастер-классы народных умельцев, выставки-продажи изделий народных ремесел, ярмарка продукции собственного производства, гастрономические, вокальные и творческие конкурсы, программы для детей, театрализованные представления, экскурсии, спортивные состязания, концертные программы.

По словам организаторов, фестиваль направлен на возрождение и дальнейшее развитие культурных и исторических традиций Северо-Запада России, сохранение и развитие добрососедских отношений с жителями приграничных территорий.

Организаторами фестиваля являются администрация Опочецкого района, администрация городского поселения «Опочка» и Опочецкий районный центр культуры при поддержке администрации Псковского области, комитета Псковской области по культуре, автономной некоммерческой организации «Центр инноваций социальной сферы Псковской области».