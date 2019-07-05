Неадекватное поведение Зеленского на совещании обсуждают в соцсетях

10:17, 07 июля 2019, ПАИ

Неадекватное поведение президента Украины Владимира Зеленского на совещании Закарпатской таможни 6 июля в Ужгороде обсуждают в соцсетях.

Как сообщает газета «Известия», видео опубликовано под названием «Зеленский сыграл Добкина-младшего». На записи видно, что Зеленский постоянно осматривается, выражение лица постоянно меняется, а вгляд блуждает. При этом президент постоянно пьёт воду.

Часть пользователей сети предположили, что глава государства устал. Другие считают, что причиной неадекватного поведения стали сильнодействующие препараты.

Название видео — отсылка к народному депутату Верховной рады Дмитрию Добкину, инцидент с которым произошел в 2016 году. Тогда неожиданно для всех он спрятался за колонну прямо в зале парламента и стал вести себя странно. Многие предположили, что причиной этому стало употребление наркотиков.