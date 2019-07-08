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Общество

Эксперты объяснили спад рождаемости в России

Суммарный коэффициент рождаемости в России по итогам прошлого года достиг минимума в этом десятилетии. Фактический показатель оказался меньше, чем запланированный в нацпроекте «Демография». Эксперты призывают использовать дополнительные инструменты и стимулировать граждан заводить детей, пишет газета «Известия».

По сравнению с 2017-м в прошлом году суммарный коэффициент рождаемости вырос только в семи регионах. Сложившаяся тенденция объясняется снижением численности женщин в активном репродуктивном возрасте (20–29 лет), а также откладыванием времени появления первого ребенка в связи с экономической неустойчивостью.

«Сейчас численность 20-летних в два раза меньше, чем 30-летних. В репродуктивный возраст вступило малочисленное поколение 1990-х годов», — отметил зампредседателя комиссии Общественной палаты по поддержке семьи, материнства и детства Сергей Рыбальченко.

При этом средний возраст, когда женщины рожают первого ребенка, вырос до 28 лет.

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