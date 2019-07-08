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«Фольксваген Пассат» сгорел в Стругокрасненском районе

7 июля в 17:36 в Стругокрасненском районе в деревне Выборово сгорел «Фольксваген Пассат» 1989 года выпуска. Как сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУМЧС России по Псковской области, причиной пожара стало короткое замыкание электропроводки в моторном отсеке.

В 6:25 в Острове на улице Народной в бане сгорела кровля, строение выгорело изнутри из-за перекала печи.

В 19:31 в Пскове на улице Карьерной в жилом доме выгорел чердак, огонь повредил кровлю бани. Причиной пожара стало нарушение правил безопасности при эксплуатации печи.

5 июля в 20:30 в Плюсском районе в деревне Палицы из-за короткого замыкания сгорели жилой дом и хозпостройка. Погиб 73-летний хозяин дома.

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