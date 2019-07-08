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Общество

Ввоз 2,5 тонн корма для животных запрещён в Псковскую область

Ввоз 2,5 тонн корма для животных запрещён в Псковскую область, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

 Груз направлялся из Белоруссии в адрес фирмы, зарегистрированной в Санкт-Петербурге. Во время контроля специалисты ведомства не обнаружили ветеринарных сопроводительных документов, подтверждающих происхождение и безопасность перемещаемого товара, что нарушает ветеринарно-санитарные требования при ввозе на таможенную территорию Евразийского экономического союза.

Перемещение товара по таможенной территории Евразийского экономического союза запрещено, оформлен акт о возврате груза.

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