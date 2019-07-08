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Михаил Ведерников вошёл в пятёрку лидеров июньского медиарейтинга глав регионов СЗФО

Михаил Ведерников

В июньском медиарейтинге глав регионов Северо-Западного федерального округа губернатор Псковской области Михаил Ведерников занял пятое место. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в компании «Медиалогия», которая является составителем рейтинга.

На первом месте оказался врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором — губернатор Мурманской области Андрей Чибис, на третьем — губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко.

В общем рейтинге глав регионов Михаил Ведерников занял 27 место. Возглавил список врио губернатора Санкт-Петербурга Александр Беглов, на втором месте – мэр Москвы Сергей Собянин, на третьем — глава Чечни Рамзан Кадыров.

Рейтинг построен на основе базы СМИ системы «Медиалогия», включающей более 51 тысячи источников: ТВ, радио, газеты, журналы, информационные агентства, Интернет-СМИ.

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