Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

22:00, 08 июля 2019, ПАИ

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», - говорится в тексте указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет «Победа», координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения, сообщает ТАСС.