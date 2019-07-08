0
22:00
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
20:40
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
19:30
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
18:03
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
17:55
Война с «наливайками»: Как изменить ситуацию в Псковской области
17:27
Фотопрогулка по отремонтированному Дворцу бракосочетания в Пскове
16:51
Душевно и радушно: В Псковской области с размахом прошел Хll мотосаммит
Еще новости
Общество

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о проведении в России Года памяти и славы. Текст документа опубликован на официальном портале правовой информации.

«В целях сохранения исторической памяти и в ознаменование 75-летия Победы в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов постановляю провести в 2020 году в Российской Федерации Год памяти и славы», - говорится в тексте указа.

Организацию мероприятий в рамках этого года президент возложил на Российский организационный комитет «Победа», координировать работу будет руководитель администрации Кремля Антон Вайно.

Правительству поручено в месячный срок обеспечить разработку и утверждение плана основных мероприятий по проведению Года памяти и славы. Органам исполнительной власти в регионах рекомендовано осуществлять необходимые мероприятия в рамках его проведения, сообщает ТАСС.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
08 июля 2019
Путин объявил 2020-й Годом памяти и славы в ознаменование 75-летия Победы
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
08 июля 2019
«Чёрная жемчужина» стала победителем конкурса детских колясок в Опочке
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
08 июля 2019
В Псковской области стартовали XXII межрегиональные соревнования «Школа безопасности»
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
08 июля 2019
Тихвинцы отметили высокий уровень организации Ганзейских дней в Пскове
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
08 июля 2019
Разрабатывается проект реконструкции очистных сооружений в Порховском районе
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
08 июля 2019
10 кубометров мусора вывезла компания «Экопром» с праздничных площадок Кургана Дружбы
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
08 июля 2019
16 пар поженятся в первый день работы обновленного Дворца бракосочетания в Пскове
Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор
08 июля 2019
Сделать парковку у Дворца бракосочетания в Пскове потребовал губернатор

Идет загрузка...