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Экономика

Главные способы хищения денег с банковских счетов россиян назвал Центробанк

На Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Центробанк представил доклад, в котором указаны главные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Как сообщает газета «Известия», в топ-3 самых частых случаев лишения денег при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность и неосторожность пользователей (29%), потеря гаджета (27%) и кража (11%).

По оценке экспертов, доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может достигать 60%. Другие специалисты отмечают, что более 80% хищений производится с применением социальной инженерии: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности, якобы, обнаружившими подозрительную активность. Клиенты дают злоумышленникам свои личные данные и коды доступа, а затем лишаются средств со счетов. Такой способ мошенничества в России распространен больше, чем в других странах. 

Эксперты уверены, что в России должны получить полноценное развитие программы по киберграмотности, иначе положение продолжит ухудшаться.

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