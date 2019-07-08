Главные способы хищения денег с банковских счетов россиян назвал Центробанк

08:53, 09 июля 2019, ПАИ

На Международном финансовом конгрессе в Санкт-Петербурге Центробанк представил доклад, в котором указаны главные способы похищения средств с банковских счетов россиян. Как сообщает газета «Известия», в топ-3 самых частых случаев лишения денег при использовании мобильных устройств стали низкая киберграмотность и неосторожность пользователей (29%), потеря гаджета (27%) и кража (11%).

По оценке экспертов, доля несанкционированных списаний с карт россиян при помощи психологических приемов может достигать 60%. Другие специалисты отмечают, что более 80% хищений производится с применением социальной инженерии: мошенники звонят жертвам и представляются сотрудниками банка или представителями службы безопасности, якобы, обнаружившими подозрительную активность. Клиенты дают злоумышленникам свои личные данные и коды доступа, а затем лишаются средств со счетов. Такой способ мошенничества в России распространен больше, чем в других странах.

Эксперты уверены, что в России должны получить полноценное развитие программы по киберграмотности, иначе положение продолжит ухудшаться.