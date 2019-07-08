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Уголовное дело по фактам нарушений при оплате работ по муниципальным контрактам возбуждено в Пскове

В Пскове возбуждено уголовное дело по фактам нарушений при оплате работ по муниципальным контрактам, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области. 

4 сентября 2018 года по результатам электронного аукциона Управление по градостроительной деятельности заключило с ООО «РИК» муниципальный контракт на реализацию документов по территориальному планированию, планировке территории. 3 декабря 2018 года начальник управления и генеральный директор компании подписали акт сдачи-приемки, согласно которому заказчик принял результаты работ. Их общая стоимость составила свыше 600 тысяч рублей, оплата была произведена.  Однако на момент подписания акта работы не были выполнены в полном объеме. Аналогичные нарушения выявлены при приемке и оплате работ еще по 5 муниципальным контрактам.

По результатам прокурорской проверки возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 1 статьи 292 УК РФ (служебный подлог), санкция которой предусматривает лишение свободы на срок до 2 лет.

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