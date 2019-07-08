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Политика

27-я сессия Псковской гордумы пройдёт 12 июля

12 июля в 10:00 пройдет очередная 27-я сессия Псковской городской Думы шестого созыва. Соответствующие постановление подписала исполняющая полномочия главы Пскова Елена Полонская.

В основную повестку включены 44 вопроса. В частности, депутатам предстоит заслушать информацию об обеспечении образовательных учреждений города бесплатными учебниками и учебными пособиями, решить вопрос о присвоении звания «Почётный гражданин Пскова», утвердить проект расходов Псковской городской Думы на 2020 год и плановый период 2021 и 2022 годов, внести изменения в решение Псковской городской Думы от 26 декабря 2018 года «О бюджете Пскова на 2019 год и плановый период 2020 и 2021 годов».

Кроме того, парламентарии должны будут утвердить порядок проведения оценки эффективности предоставленных налоговых льгот (пониженных ставок) по местным налогам, внести изменения в правила землепользования и застройки муниципального образования «Город Псков», утвержденные решением Псковской городской Думы от 5 декабря 2013 года.

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