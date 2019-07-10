14 фактов контрабанды наркотиков выявили в Псковской области

12:58, 10 июля 2019, ПАИ

14 преступлений, связанных с контрабандой наркотических средств, выявили правоохранительные органы Псковской области в этом году. Об этом сообщил заместитель начальника Управления по контролю за оборотом наркотиков УМВД России по Псковской области Рустам Кохан на пресс-конференции 10 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации.

Рустам Кохан рассказал, что за последние шесть месяцев на территории области составлены 449 протоколов об административных правонарушениях в сфере оборота наркотических средств. За аналогичный период прошлого года их было 403. По материалам административных дел суд вынес штрафные санкции на 1 млн 75 тыс. 800 рублей.

Рустам Кохан отметил, что из общего числа выявленных в Псковской области в этом году преступлений, 3,8% были совершены в состоянии наркотического опьянения. Лечение от наркомании проходят 84 человека, отбывающих наказания в учреждениях ФСИН в Псковской области.