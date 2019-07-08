Порядка 510 млн рублей направят в Псковской области на нацпроект по малому и среднему предпринимательству

15:28, 09 июля 2019, ПАИ

9 июля в режиме видеоконференцсвязи состоялось совещание по реализации национальных проектов под председательством первого заместителя председателя правительства РФ — министра финансов РФ Антона Силуанова. В нём принял участие губернатор Псковской области Михаил Ведерников, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе администрации Псковской области.

На совещании обсуждался ход реализации национальных проектов в регионах и достижение национальных целей и задач. В частности, речь шла о результатах мониторинга финансового обеспечения реализации нацпроектов на региональном уровне.

В Псковской области в текущем году на реализацию нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» планируется направить порядка 510 млн рублей. Эти средства пойдут на реализацию таких региональных проектов, как «Акселерация субъектов малого и среднего предпринимательства», «Популяризация предпринимательства», «Расширение доступа субъектов малого и среднего предпринимательства к финансовым ресурсам, в том числе к льготному финансированию».

Также власти региона ведут работу по включению Псковской области в нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости». В данный момент уже разработаны и утверждены три паспорта региональных проектов: «Системные меры по повышению производительности труда», «Поддержка занятости: трудоустройство, обучение, развитие инфраструктуры», «Адресная поддержка повышения производительности труда на предприятиях Псковской области». 13 крупнейших производственных предприятий области вошли в перечень для включения в региональную программу по повышению производительности труда и поддержки занятости. Реализовать нацпроект в Псковской области планируется в 2020 году. В этом году в нем принимают участие только пилотные регионы.

В Псковской области утвержден 51 региональный проект по 11 ключевым направлениям развития до 2024 года. На их реализацию в текущем году планируется направить свыше 6,1 млрд рублей из консолидированного бюджета.