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Общество

28 машин для доставки проживающих на селе пенсионеров в медорганизации заказал комитет по соцзащите Псковской области

Комитет по социальной защите Псковской области заказал 28 автомобилей для доставки лиц старше 65 лет, проживающих в сельской местности, в медицинские организации. Аукцион на поставку транспорта опубликован на сайте госзакупок.

Начальная (максимальная) цена контракта составляет 21 млн 81 тыс. 200 рублей, деньги выделяются из федерального бюджета.

Транспортные средства должны быть изготовлены не ранее 2019 года.

Проведение аукциона запланировано на 19 июля.

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