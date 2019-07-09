Псковские власти намерены увеличить объём экспорта до 91 млн долларов к концу года

19:30, 09 июля 2019, ПАИ

Власти Псковской области планируют к концу текущего года увеличить объём экспорта промышленной продукции до 91 млн долларов. Это в 1,3 раза больше показателя прошлого года, сообщает ТАСС со ссылкой на заместителя губернатора региона Нинель Салагаеву.

По словам вице-губернатора, таких показатель удастся достичь благодаря участию предприятий Псковской области в национальном проекте «Международная кооперация и экспорт». Нинель Салагаева сообщила, что на сегодняшний день объём промышленной конкурентоспособной продукции в регионе составляет порядка 75 млн долларов, а к концу года должна составить 91 млн долларов.

Вице-губернатор отметила, что региональные власти включили шесть промышленных предприятий-экспортеров Псковской области в список на получение государственной поддержки в рамках нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». При этом она подчеркнула, что объём экспортируемой продукции, которого планируется достичь, будет состоять из прибыли тех предприятий, которые занимаются выпуском конечной продукции. «Принципиальный момент в том, что это должна быть продукция, относящаяся к несырьевому неэнергетическому экспорту», - пояснила Нинель Салагаева.