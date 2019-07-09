Порядка 50 ТОСов создано в Псковской области

20:49, 09 июля 2019, ПАИ

С конца мая 2018 года в Псковской области ведется работа по созданию органов территориального общественного самоуправления (ТОС). За это время в регионе было создано порядка 50 таких органов общественного самоуправления, сообщает ТАСС со ссылкой на председателя ассоциации ТОС Псковской области Алексея Кириллова.

Алексей Кириллов отметил, что в 2018 году было известно об одном ТОСе, то на сегодняшний момент их зарегистрировано порядка 50. «Количество ТОСов в Псковской области за год нашей работы увеличилось в 50 раз. Рост произошел, безусловно, за счет создания инфраструктуры поддержки органов территориального развития», - подчеркнул он.

Председатель ассоциации ТОС Псковской области также отметил, что сформированная инфраструктура поддержки органов общественного самоуправления состоит из институтов местных организаций в лице ассоциации ТОС, депутата Госдумы от Псковской области и областной администрации. По его словам, благодаря этому люди получили больше информации о том, что такое ТОСы и как с их помощью можно преобразить территорию своих населенных пунктов. «Они сразу начали пользоваться этим инструментом. Ранее эту информацию нигде не озвучивали, а сейчас она у всех на устах, есть много положительных примеров работы ТОСов и поэтому такой бурный рост», - пояснил Алексей Кириллов.

Алексей Кириллов уточнил, что органы ТОС реализуют в Псковской области проекты по повышению комфортности городской среды и «создают механизмы прямого участия граждан» в формировании общественных пространств, что является одной из ключевых целей национального проекта «Жилье и городская среда».