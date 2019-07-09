Новый источник налоговых доходов могут получить бюджеты муниципальных районов

21:32, 09 июля 2019, ПАИ

Госдума РФ приняла во втором чтении законопроект, который предусматривает возможность зачисления в бюджет муниципального района государственной пошлины за совершение нотариальных действий должностными лицами органов местного самоуправления при отсутствии нотариуса в населенном пункте, пишет «Парламентская газета».

Исключение составят лишь государственные пошлины, зачисляемые в бюджеты городских и сельских поселений. Планируется, что данные нормы должны вступить в силу 1 сентября 2019 года.

По словам члена комитета Госдумы по бюджету и налогам Александра Носова, ко второму чтению законопроекта поступило три поправки, две из которых носят юридико-технический характер — их комитет рекомендовал поддержать. В третьем чтении, по предложению Александра Носова, законопроект может быть рассмотрен 16 июля.