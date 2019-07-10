«Черного копателя» будут судить в Новосокольническом районе

09:20, 10 июля 2019, ПАИ

46-летнему жителю Новосокольнического района грозит до 4-х лет тюрьмы за незаконное хранение найденных при помощи металлоискателя боеприпасов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе прокуратуры Псковской области.

В апреле прошлого года в лесу рядом с деревней Раменье Новосокольнического района «черный копатель» металлоискателем нашел 18 патронов калибра 7,62 мм от пистолета ТТ образца 1930-1933 годов. Боеприпасы, пригодные для стрельбы, он отнес к себе в сарай в деревню Борисово.

В этом году 8 мая эти боеприпасы обнаружили полицейские и изъяли их. Было возбуждено уголовное дело по части 1 статьи 222 УК РФ (незаконные приобретение и хранение боеприпасов). Его рассмотрит Новосокольнический районный суд.