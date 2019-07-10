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Общество

Митрополит Тихон вошёл в обновленный состав совета по защите от алкогольной угрозы

Митрополит Псковский и Порховский Тихон вошёл в обновленный состав церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, сообщается на официальном сайте Московского патриархата.

Такое решение было принято 9 июля на заседании священного Синода Русской православной церкви. Участники заседания одобрили деятельность церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы и утвердили новый состав совета.

Со стороны Русской православной церкви в него вошли председатель патриаршего совета по культуре, сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы, митрополит Псковский и Порховский Тихон, викарий патриарха Московского и всея Руси, председатель синодального отдела по церковной благотворительности и социальному служению, епископ Орехово-Зуевский Пантелеимон, председатель патриаршей комиссии по вопросам семьи, защиты материнства и детства протоиерей Димитрий Смирнов, настоятель храма святителя Николая Чудотворца при Уральском горном университете, председатель Иоанно-Предтеченского братства «Трезвение» протоиерей Игорь Бачинин,  настоятель прихода всех святых Минска протоиерей Феодор Повный.

Со стороны общественности в совет включены директор научного центра сердечно-сосудистой хирургии имени А. Н. Бакулева, главный кардиохирург министерства здравоохранения РФ, академик Российской академии наук, профессор, президент общероссийской общественной организации «Лига здоровья нации» (по согласованию),  сопредседатель церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Лео Бокерия; академик Российской академии наук, заслуженный врач РФ, депутат Госдумы, член комитета по охране здоровья (по согласованию) Николай Герасименко; председатель «Союза борьбы за народную трезвость» (по согласованию) Владимир Жданов; депутат Госдумы, заслуженный врач РФ, академик РАН (по согласованию) Геннадий Онищенко; кандидат исторических наук, сопредседатель Российской коалиции за контроль над алкоголем (по согласованию),  ответственный секретарь церковно-общественного совета по защите от алкогольной угрозы Дарья Халтурина; писатель, депутат Госдумы (по согласованию) Сергей Шаргунов.

Церковно-общественный совет по защите от алкогольной угрозы образован по инициативе патриарха Московского и всея Руси Кирилла. На протяжении десяти лет совет участвовал в разработке и продвижении законопроектов, направленных на снижение потребления алкоголя. Также Совет осуществлял просветительскую работу, направленную на привлечение внимания широкой общественности к проблеме алкоголизации нации и на формирование у людей более осторожного отношения к безответственному употреблению алкоголя.

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