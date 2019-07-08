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Уголовное дело завели на псковича за кражу карты из банкомата

Пскович украл забытую в банкомате карту и снял с неё 3 тысячи рублей, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

20 июня 43-летний горожанин снимал деньги в одном из банкоматов и при оставил там свою банковскую карту. Этим воспользовался стоявший за ним в очереди 23-летний молодой человек. 

Потерпевший обратился за помощью в отдел полиции №2 УМВД России по городу Пскову. Полицейские провели необходимые оперативно-розыскные мероприятия и нашли подозреваемого. Возбуждено уголовное дело. Стражи порядка проводят расследование.

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