31% российских школьников отдохнут летом в деревне или на даче

15:31, 10 июля 2019, ПАИ

31% школьников России отдохнут летом в деревне или на даче, ещё 25% проведут летние каникулы дома, сообщает ТАСС.

На Черноморское побережье и в летние оздоровительные лагеря отправятся 16% школьников. Порядка 6% детей проведут каникулы в российских городах и только 5% респондентов планируют отправить детей отдыхать за границу.

До этого учёные выяснили, что человеку необходимо не менее трех недель ежегодного отпуска. Те, кто проводил в отпуске меньше 21 дня в году, умирали на 37% чаще. При этом даже четыре дня без работы положительно сказываются на организме, снижая уровень стресса. После недели отдыха у испытуемых в крови сократилось количество биомаркеров, указывающих на старение организма.

Оптимально отпуск нужен нормальному человеку через каждые 62 рабочих дня, то есть перерыв между каникулами не должен превышать трех месяцев.