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Экономика

Нидерландскую рыбу пытались ввезти в Псковскую область под видом картофеля фри

В Псковской области на границе с Белоруссией выявили 1124 коробок рыбной продукции без ветеринарных сопроводительных документов, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Управления Россельхознадзора по Санкт-Петербургу, Ленинградской и Псковской областям.

Нарушения выявили в ходе проведения ветеринарного контроля перемещаемого из Белоруссии товара, задекларированного как «картофель фри». В четырёх коробках нашли брюшки лосося общим весом 81 килограмм с маркировочными этикетками, согласно которым рыба произведена предприятием Нидерландов. Это нарушает Указ президента РФ от 29.07.2015 № 391 «Об отдельных специальных экономических мерах, применяемых в целях обеспечения безопасности Российской Федерации».

Информация о происхождении остальной части партии оказалась измененной: на коробках обнаружили очевидные следы замены этикеток, повреждения упаковки. 80 коробок с брюшками лосося имели маркировку «картофель фри», 50 коробок с хребтами лосося - маркировку предприятия ООО «Серебро морей» (Московская область), 990 коробок с брюшками лосося – маркировку предприятия ООО «Русская рыба» (Рязанская область), в отношении которого принято решение об исключении юридического лица из ЕГРЮЛ (недействующее юридическое лицо).

Вся продукция в количестве 22,9 тонн изъята из оборота, она будет уничтожена в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Материалы направят в правоохранительные органы для проведения проверочных мероприятий по установлению круга лиц, причастных к незаконным действиям, выразившимся в вовлечении в оборот продукции неустановленного происхождения, применения мер, предусмотренных статьей 171.1 УК РФ.

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