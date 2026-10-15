Депутаты Заксобрания внесли коррективы в бюджет Псковской области

15:08, 15 октября 2026, ПАИ

Депутаты Законодательного Собрания Псковской области на сессии в четверг, 15 октября, приняли поправки в региональный бюджет на 2026 год и плановый период 2027–2028 годов. Доходы областной казны увеличены на 788,9 млн рублей – до 69,897 млрд рублей, расходы выросли на 2,2 млрд рублей – до 74,027 млрд рублей.

Основной прирост доходной части обеспечен изменением объёмов безвозмездных поступлений, которые после корректировки составят 31,369 млрд рублей. В регион также поступили средства федерального бюджета: 398,9 млн рублей, из которых 274 млн рублей предназначены для реализации мероприятий по модернизации коммунальной инфраструктуры. Одновременно объём безвозмездных поступлений был уменьшен на 226,6 млн рублей по отдельным направлениям.

В структуре межбюджетных трансфертов на 2026 год предусмотрены дотации в объёме 8,188 млрд рублей, субсидии – 20,556 млрд рублей, субвенции – 1,76 млрд рублей и иные межбюджетные трансферты – 741,3 млн рублей.

На информатизацию системы здравоохранения дополнительно предусмотрено 100,1 млн рублей. Ещё 1,88 млрд рублей направлено на распределение резерва на оплату труда работников бюджетной сферы, государственных и муниципальных служащих. Из этой суммы 1,574 млрд рублей предусмотрено на увеличение минимального размера оплаты труда до 27 093 рублей, а также на индексацию заработной платы бюджетников.

Кроме того, 33 млн рублей заложено на новогодние подарки детям, нуждающимся в социальной поддержке. Поправками уточнены расходы по государственным программам, в том числе в сфере образования, здравоохранения, социальной поддержки, дорожного хозяйства и жилищно-коммунального комплекса.

После внесения изменений дефицит областного бюджета на 2026 год составит 4,129 млрд рублей. При этом объём государственного долга Псковской области продолжит снижаться: регион планирует списать ещё 1 млрд рублей задолженности.

На 2027 год доходы областного бюджета запланированы на уровне 69,898 млрд рублей, расходы – 74,027 млрд рублей. В 2028 году доходы составят 71,822 млрд рублей, расходы – 74,027 млрд рублей.