В Псковской области растёт ипотечное кредитование

15:19, 15 октября 2026, ПАИ

За 8 месяцев 2026 года в Псковской области выдано почти 2,4 тыс. ипотечных жилищных кредитов на общую сумму 8 млрд рублей, что на 45% больше по количеству и на 40% – по сумме, чем за аналогичный период прошлого года, сообщили ПАИ в Банке России.

Ипотечная задолженность жителей региона за год увеличилась на 10,5% и, по данным на 1 сентября 2026 года, составила 51,6 млрд рублей. Средний размер ипотечного кредита в регионе в августе составил 3,4 млн рублей. Средневзвешенная ставка по ипотечным жилищным кредитам (с учётом льготного кредитования) увеличилась с 8% годовых в августе 2025 года до 9,4% в августе 2026 года.

Жители региона предпочитают брать кредиты на приобретение уже готовых индивидуальных жилых домов, а не заниматься их строительством. Доля таких кредитов за 8 месяцев текущего года составила 80% в общем объёме выдач на приобретение и строительство жилых домов.

«Рост кредитования на покупку и строительство частных домов поддерживается ставкой в размере 6% годовых в рамках программы «Семейная ипотека» вне зависимости от количества детей в семье и региона проживания», – отметил эксперт отделения по Псковской области Северо-Западного ГУ Банка России Александр Иванов.