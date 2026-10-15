Инвесткоманда Псковской области победила в программе Минэкономразвития
Инвестиционная команда Псковской области стала победителем программы повышения квалификации «Управленческое мастерство: развитие региональных команд – 2026». Региону присудили награду в номинации «За командную эффективность», сообщили ПАИ в Фонде инвестиционного развития Псковской области.
Программу организовало Министерство экономического развития России. Она направлена на подготовку региональных и муниципальных управленцев к реализации инвестиционных проектов и улучшение делового климата.
Полученные знания и опыт команда планирует использовать для развития системы привлечения инвестиций в Псковскую область, отметили в Фонде инвестразвития.
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