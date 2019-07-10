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Политика

На Украине предложили переименовать русский язык в российский

Советник президента Украины Владимира Зеленского Никита Потураев предложил переименовать русский язык в российский, заявив, что украинский русский язык отличается от русского в России. Об этом пишет газета «Коммерсант».

«Это видно — он уже отличается грамматически, лексически, не в смысле даже суржика»,— уверен Никита Потураев.

«Моя, например, точка зрения, что мы вообще его должны переименовать. Например, сказать, что у нас русский язык, а там — российский», - пояснил он. - У нас же русинский есть в Закарпатье, будет еще и русский, а у тех пусть будет российский».

 По словам советника президента, в стране есть государственный и единый украинский язык, а есть языки национальных меньшинств, в том числе русский.

Президент Украины Владимир Зеленский считает возможным введение особого статуса русского языка для населения Донбасса после того, как там завершится война. Он подчеркнул, что жители этой части Украины могут говорить на том языке, на котором захотят.

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