До 200 тысяч рублей могут получить некоммерческие организации Псковской области на межнациональные проекты

12:05, 11 июля 2019, ПАИ

В Псковской области стартовал прием документов на конкурс по предоставлению грантов на реализацию некоммерческими социально-ориентированными организациями проектов, которые были бы нацелены на развитие межнационального сотрудничества, сохранение и защиту самобытности, культуры, языков и традиций народов РФ. С 11 июля принимаются заявки на получение субсидии на реализацию таких проектов. Как рассказал корреспонденту Псковского агентства информации вице-губернатор Николай Цветков, в соответствии с решением конкурсной комиссии заявки принимают до 9 августа 2019 года.

«Общий объем финансирования составит 2 млн рублей -это средства областного и федерального бюджетов. Максимальный размер субсидии — 200 тысяч рублей», - сообщил Николай Цветков.

Результаты конкурса будут обнародованы не позднее 8 октября.

«Администрация Псковской области изменила подходы к предоставлению субсидий как из областного бюджета для предоставления поддержки социально-ориентированным некоммерческим организациям, так и с привлечением грантовой поддержки фонда президентских грантов. Очень четко работает программа на базе проектного офиса «Команды 2018» по обучению подготовке этих документов. Как результат этой работы - увеличивающееся количество заявок, поступающих на муниципальные, региональные конкурсы и конкурс федеральных грантов», - уточнил вице-губернатор.

Заявку на участие принимает управление общественных проектов и молодежной политики администрации Псковской области.