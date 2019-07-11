Областные власти будут работать над увеличением числа псковских памятников в списке ЮНЕСКО

13:05, 11 июля 2019, ПАИ

Власти Псковской области будут продолжать работать над увеличением числа памятников региона в списке всемирного наследия ЮНЕСКО. Об этом заявила первый заместитель губернатор области Вера Емельянова на пресс-конференции 11 июля, передает корреспондент Псковского агентства информации. «Мы эту дорогу открыли, начали и будем ее продолжать всеми силами», - подчеркнула вице-губернатор.

Председатель областного комитета по охране объектов культурного наследия Наталья Тихомирова рассказала, что разработкой заявки Псковской области о включении объектов в список ЮНЕСКО занимался Российский научно-исследовательский институт культурного и природного наследия имени Лихачева. По её словам, изначально в заявке было 18 объектов, но в список включены 10. «Оценку давал ИКОМОС, который отметил, что эти 10 объектов из 18 изначально внесенных отражают уникальность храмов псковской школы», - пояснила Наталья Тихомирова и добавила, что отклонены были Приказная палата, Гремячая башня, Троицкий собор, как более поздние строения.

Заместитель председателя псковского регионального отделения ВООПИиК Ирина Голубева отметила, что комиссия ИКОМОС ставит довольно жесткие условия при отборе объектов для списка объектов культурного наследия. «Изначально номинация охватывала все средневековое псковское зодчество, но в процессе работы выявилось, что псковская школа является ядром псковской средневековой архитектуры. И именно эти 10 объектов полностью соответствовали всем предъявляемым критериям», - рассказала она.

Наталья Тихомирова добавила, что комиссия ИКОМОС рассматривает еще и техническое состояние включаемых памятников. «Часть псковских храмов требует реставрации, и уже потом они могут быть внесены на рассмотрение для включения в список», - заключила она.

В Список всемирного наследия ЮНЕСКО вошли 10 псковских храмов. Это собор Иоанна Предтечи Ивановского монастыря, ансамбль Спасо-Мирожского монастыря (Преображенский собор), ансамбль Снетогорского монастыря (собор Рождества Богородицы), церковь Михаила Архангела с колокольней, церковь Покрова от Пролома, церковь Косьмы и Дамиана с Примостья (остатки колокольни, ворота и ограда), церковь Георгия со Взвоза, церковь Богоявления со звонницей, церковь Николы со Усохи и церковь Василия на Горке.