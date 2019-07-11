На перебои электроэнергии в стругокрасненской деревне пожаловалась псковичка Александру Котову

14:23, 11 июля 2019, ПАИ

11 июля в общественной приёмной «Единой России» в ходе приема граждан к председателю Псковского областного Собрания Александру Котову обратилась псковичка Татьяна Кушнирчук, которая попросила решить проблемы энергоснабжения в деревне Маяково Стругокрасненского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе регионального парламента.

Татьяна Кушнирчук сообщила, что 15 лет в деревне существует проблема с перебоями электроэнергии, и до сих пор её никто не решил. По её словам, на одной стороне деревни свет есть, на другой – где улица Заречная, переулок Мирный – нет. Женщина отметила, что в деревне летом проживает её мама: отсутствие электроэнергии каждый раз вызывает у пожилого человека панику, отчего повышается уровень сахара в крови.

Псковичка сообщила спикеру облсобрания, что ей в энергоснабжающей организации пояснили, что причиной перебоев может быть чрезмерная нагрузка на линию, возникающая с приездом дачников. «Сказали, мощности не хватает. Несколько семей в деревне уже приобрели генератор, у нас такой возможности нет», - уточнила женщина и выразила надежду, что проблему можно решить другим способом.

Александр Котов пообещал псковичке, что направит запрос в энергоснабжающую организацию. «Надо разобраться в причинах. Возможно, требуется замена оборудования на подстанции. Попробуем вместе решить вашу проблему», - сказал спикер облсобрания.

Кроме того, к председателю Псковского областного Собрания в ходе приёма обратился пскович Василий Иванов, который живёт в районе Любятово. Пенсионер пожаловался на состояние территории трубопровода, который проложен в районе частного сектора по улице Николая Васильева, и аварийного водопроводного коллектора. По его словам, территория поросла бурьяном и кустами, и 40 лет никто не занимается её планировкой. «Я считаю такую ситуацию пожароопасной», - настоял пенсионер. Александр Котов пообещал направить жалобу псковича в органы местного самоуправления, а после ознакомить его с полученным ответом.