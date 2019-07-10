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В колонию отправился великолучанин за избиение работника магазина, пытавшего помешать краже

К году лишения свободы приговорил Великолукский городской суд 27-летнего ранее судимого за кражу местного жителя, который обвинялся в совершении разбоя. Отбывать наказание ему предстоит в колонии общего режима, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Преступление было совершено в начале мая в магазине на проспекте Гагарина в Великих Луках. Мужчина подошел к стеллажам со спиртными напитками, взял бутылку водки и с ней направился к выходу. Это заметили работники магазина и попытались остановить гражданина. Одного из них преступник ударил кулаком в лицо, а затем – бутылкой по голове.  С места происшествия нападавший скрылся.

Его личность сотрудники уголовного розыска ОМВД России по городу Великие Луки установили благодаря записям с камер видеонаблюдения. После чего «по горячим следам» преступниц был задержан. 

В отношении великолучанина было возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 162 УК РФ (разбой).

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