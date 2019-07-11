Квартира, дома и земельные участки должников будут выставлены на торги в Пскове

21:44, 11 июля 2019, ПАИ

Квартиру, дома и земельные участки можно будет приобрести на торгах по продаже арестованного имущества в Пскове. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УФССП России по Псковской области.

24 июля на торги заявлены семь лотов недвижимого имущества. Это часть жилого трехэтажного здания общей площадью 254,4 квадратных метра. Начальная цена лота — 7 млн 190 тысяч 362 рубля. Цена задатка — 359 тысяч рублей, шаг аукциона — 72 тысячи рублей. Жилое здание находится на улице Вокзальной в Великих Луках.

Также на торги заявлены два земельных участка, которые находятся в сельском поселении «Изборская волость» в Печорском районе. Первый имеет площадь 49 тысяч 666 квадратных метров. Начальная цена лота — 12 млн 400 тысяч 927 рублей. Цена задатка — 620 тысяч 46 рублей, шаг аукциона — 125 тысяч рублей. Второй – общей площадью 92 тысячи квадратных метров. Начальная цена лота — 21 млн 971 тысяча 152 рубля. Цена задатка — 1 млн 98 тысяч 550 рублей, шаг аукциона — 220 тысяч рублей.

Кроме того, на торгах можно будет приобрести два жилых дома. Первый расположен в деревне Раменье Псковского района. Площадь дома – 125 квадратных метров, земельный участок общей площадью 4 тысячи 271 квадратных метров. Начальная цена лота — 2 млн 75 тысяч 800 рублей. Цена задатка — 103 тысячи 840 рублей, шаг аукциона — 21 тысяча рублей. Второй дом находится на улице Гагарина в Опочке. Он имеет площадь в 57,7 квадратных метров, земельный участок общей площадью 600 квадратных метров. Начальная цена лота — 747 тысяч рублей. Цена задатка — 37 тысяч 350 рублей, шаг аукциона — 8 тысяч рублей.

Помимо этого на торги заявлена квартира, общей площадью 52,5 квадратных метра. Начальная цена лота — 926 тысяч 400 рублей. Цена задатка — 46 тысяч 300 рублей, шаг аукциона — 10 тысяч рублей. Квартира расположена на улице Псковской в Порхове.

Также на торгах можно будет приобрести комплекс строений (цех гипскокартонных перегородок 1346,4 квадратных метра, склад 54,6 квадратных метра, компрессорная 28,8 квадратных метра), общая площадь 1 тысяча 429,8 квадратных метров. Начальная цена лота — 15 млн 240 тысяч 995 рублей 99 копеек. Цена задатка — 762 тысячи рублей, шаг аукциона — 153 тысячи рублей. Комплекс строений находится на улице Новаторов в Пскове.

Получить образец заявки на участие в торгах по установленной форме, заключить договор о задатке, а также ознакомиться с дополнительной информацией о предмете торгов можно в межрегиональном территориальном управлении Федерального агентства по управлению государственным имуществом в Псковской и Новгородской областях по адресу: Псков, улица Конная, 10, 2 этаж по рабочим дням с 10:00 до 13:00 и с 14:00 до 17:00, по пятницам и в праздничные дни — с 9:00 до 13:00 и с 14:00 до 16:00.