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Экономика

Псковский государственный университет вошел в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников

Псковский государственный университет вошел в рейтинг лучших вузов России по уровню зарплат выпускников, работающих в области экономики и финансов. Исследование подготовили специалисты Superjob, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе сервиса по поиску высокооплачиваемой работы. В среднем молодые специалисты в этой сфере, прошедшие обучение в ПсковГУ, получают 55 тыс. рублей.

Рейтинг возглавили Национальный исследовательский университет «Высшая школа экономики» и Московский государственный институт международных отношений (университет) МИД РФ (110 тыс. рублей). На втором месте расположился Московский государственный университет им. М.В. Ломоносова (100 тыс. рублей). Третье и четвертое места заняли Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (98 тыс.) и Финансовый университет при Правительстве РФ (90 тыс.). Замыкает пятерку лидеров Всероссийская академия внешней торговли Министерства экономического развития РФ (86 тыс. рублей).

Самые скромные ожидания по зарплате зафиксированы у выпускников Алтайского государственного университета и Тихоокеанский государственного университета (54 тыс. рублей). 

Всего в рейтинге учитывались 45 вузов, которые распределили на 20 мест. Эксперты сравнили средний уровень доходов выпускников российских высших учебных заведений 2013-2018 года выпуска.

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