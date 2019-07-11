5 кандидатов на вакантный мандат депутата Псковского облсобрания получили статус зарегистрированных

09:58, 12 июля 2019, ПАИ

11 июля территориальная избирательная комиссия Пскова зарегистрировала 5 кандидатов на допвыборы депутата Псковского областного Собрания депутатов по одномандатному избирательному участку № 2, выдвинутых избирательными объединениями региональных политических партий. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Избирательной комиссии Псковской области.

В их числе Артем Васильев 1991 года рождения. Он имеет высшее образование, является помощником депутата Госдумы Антона Морозова (ЛДПР). На выборы пойдет от партии ЛДПР.

Артур Гайдук 1965 года рождения выдвинут партией «Яблоко»; образование - высшее, место работы - ГБУЗ «Псковская станция скорой медицинской помощи, врач скорой медицинской помощи, депутат городской Думы шестого созыва.

«Единая Россия» выдвинула Игоря Максимова 1961 года рождения. Кандидат имеет высшее образование, является советником гендиректора ООО «Сибирская генерирующая компания».

Павел Николаев 1974 года рождения пойдет на допвыборы от партии «Справедливая Россия». Имеет высшее образование, является директором ООО «Подкова».

Кандидат от КПРФ - Александр Ножка 1960 года рождения, образование - высшее, работает главным агрономом в ЗАО «Агрофирма «Победа».

Все кандидаты проживают в Пскове.

Решения по регистрации кандидатов-самовыдвиженцев Андрея Гарусова и Елены Луцай избирком пока не принял. На данный момент идет проверка представленных документов.

Дополнительные выборы депутата Псковского областного Собрания депутатов шестого созыва по одномандатному избирательному округу № 2 состоятся в Единый день голосования 8 сентября 2019 года.

Схему одномандатного избирательного округа № 2 для проведения допвыборов можно посмотреть на сайте Избирательной комиссии Псковской области ЗДЕСЬ.