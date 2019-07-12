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Общество

Псковские дорожные инспекторы спасли пострадавшую в ДТП семилетнюю девочку

Инспекторы ДПС Александр Никонов и Артём Баранов спасли семилетнюю девочку, которая пострадала в ДТП в деревне Паневик в Пскове, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла 29 июня. 34-летняя водитель мопеда не справилась с управлением и въехала в электрическую опору, в результате чего погибла на месте. На место происшествия прибыл дежурный экипаж ДПС. Александр Никонов провел комплекс сердечно-легочной реанимации ехавшей на пассажирском сиденье мопеда девочки, благодаря его действиям ребенок начал дышать и пришел в сознание. Прибывшие на место врачи доставили пострадавшую в реанимацию детской областной больницы. Сейчас медики оценивают состояние ребенка как стабильное, её жизни ничего не угрожает.

Руководство УМВД России по Псковской области приняло решение о награждении дорожных полицейских государственными наградами.

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