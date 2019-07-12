В правительстве РФ согласились с идеей отказаться от уничтожения санкционных продуктов

14:37, 12 июля 2019, ПАИ

Вице-премьер России Алексей Гордеев предложил отказаться от уничтожения санкционных продуктов, сообщает ТАСС

По его мнению, уничтожать продукты питания — в принципе неправильно. Однако учитывая введенные ограничительные меры на поставку товаров в Россию, Алексей Гордеев предлагает изымать продукты, и, если они пригодны в пищу, использовать их по назначению вместо уничтожения.

В июне Роспотребнадзор выступил с инициативой о введении запрета на уничтожение пригодных к употреблению продуктов. Ее поддержал совет при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека, который рекомендовал правительству запретить уничтожение пригодных в пищу продуктов и снять барьеры для передачи продуктов с истекающим сроком годности на благотворительные цели.

Летом 2014 года Россия в ответ на антироссийские санкции ввела запрет на импорт из США, Норвегии, Австралии, Канады и стран Евросоюза ряда продовольственных товаров. С 2015 года подпавшие под ограничительные меры продукты уничтожаются.