Выдвинутая «Единой Россией» на пост главы Дновского района Татьяна Пахомова подала документы ТИК
Общественный советник губернатора Псковской области, начальник территориального управления Дновского района регионального комитета по социальной защите Татьяна Пахомова подала в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».
На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, Татьяна Пахомова идёт от партии «Единая Россия».
Татьяна Пахомова родилась в Дно, более 13 лет возглавляет территориальное управление Дновского района комитета по социальной защите Псковской области. За заслуги в области социального обслуживания награждена почетной грамотой администрации Псковской области и почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ.