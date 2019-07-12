Выдвинутая «Единой Россией» на пост главы Дновского района Татьяна Пахомова подала документы ТИК

17:13, 12 июля 2019, ПАИ

Общественный советник губернатора Псковской области, начальник территориального управления Дновского района регионального комитета по социальной защите Татьяна Пахомова подала в территориальную избирательную комиссию документы для регистрации в качестве кандидата на выборы главы Дновского района. Об этом она сообщила на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

На выборы, которые состоятся в Единый день голосования 8 сентября, Татьяна Пахомова идёт от партии «Единая Россия».

Татьяна Пахомова родилась в Дно, более 13 лет возглавляет территориальное управление Дновского района комитета по социальной защите Псковской области. За заслуги в области социального обслуживания награждена почетной грамотой администрации Псковской области и почетной грамотой Минздравсоцразвития РФ.