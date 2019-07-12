В СПЧ уничтожение продуктов питания назвали «безнравственным»

22:28, 12 июля 2019, ПАИ

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов полагает, что уничтожение продуктов питания негативно воздействует на воспитание людей. Согласно сообщению на сайте СПЧ, Федотов признался, что его с детства учили беречь продукты, а сейчас по телевизору показывают, как они уничтожаются.

«Это просто безнравственно», — подчеркнул глава СПЧ.

Он напомнил, что Совет уже выступал с инициативой того, чтобы продукты не уничтожались. Причем речь шла не только о санкционке, но и о продуктах, не просроченных, а с истекающим сроком годности.

Напомним, что с инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, в начале июня выступил Роспотребнадзор. После этого аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ. А вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.