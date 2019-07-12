0
21:33
В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы
20:10
Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
18:06
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
16:14
Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова
15:05
Быстро и вкусно: Какие кафе Пскова предлагают услуги по доставке еды
14:13
Первые свадьбы состоялись в обновлённом Дворце бракосочетания в Пскове
13:00
В Идрице отметили 75-летие освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков
Еще новости
Общество

В СПЧ уничтожение продуктов питания назвали «безнравственным»

Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека Михаил Федотов полагает, что уничтожение продуктов питания негативно воздействует на воспитание людей. Согласно сообщению на сайте СПЧ, Федотов признался, что его с детства учили беречь продукты, а сейчас по телевизору показывают, как они уничтожаются.

«Это просто безнравственно», — подчеркнул глава СПЧ.

Он напомнил, что Совет уже выступал с инициативой того, чтобы продукты не уничтожались. Причем речь шла не только о санкционке, но и о продуктах, не просроченных, а с истекающим сроком годности.

Напомним, что с инициативой запретить уничтожение продуктов питания, пригодных для употребления, в начале июня выступил Роспотребнадзор. После этого аналогичную рекомендацию правительству дал Совет по правам человека при президенте РФ. А вице-премьер РФ Алексей Гордеев заявил, что уничтожать продукты питания неправильно, и надо подумать, как можно использовать их по назначению, оценив качество.

 

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы
12 июля 2019
В Пскове в преддверии Дня Почты работники почтовой связи рассказали о специфике своей работы
Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
12 июля 2019
Николай Киянец покинул пост директора ГП ПО «Псковпассажиравтотранс»
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
12 июля 2019
Программа Дней города Пскова - 2019: Что будет, где и во сколько
Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова
12 июля 2019
Почти 300 литров алкоголя изъяли полицейские в «наливайках» Пскова
Первые свадьбы состоялись в обновлённом Дворце бракосочетания в Пскове
12 июля 2019
Первые свадьбы состоялись в обновлённом Дворце бракосочетания в Пскове
В Идрице отметили 75-летие освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков
12 июля 2019
В Идрице отметили 75-летие освобождения поселка от немецко-фашистских захватчиков
Анатолий Мультах стал Почётным гражданином Пскова
12 июля 2019
Анатолий Мультах стал Почётным гражданином Пскова
С инициативой о региональном маткапитале за второго ребёнка выйдет гордума в Псковское облсобрание
12 июля 2019
С инициативой о региональном маткапитале за второго ребёнка выйдет гордума в Псковское облсобрание

Идет загрузка...