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Общество

Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкомата

Новую схему обмана начали использовать мошенники в России, сообщается на портале «Объясняем.рф».

Фото: «Объясняем.рф»

Злоумышленники звонят местным жителям с незнакомого номера и представляются сотрудниками военкомата. Они говорят, что нужно уточнить данные воинского учёта из-за запуска реестра электронных повесток.

Затем аферисты просят продиктовать СМС-код, который приходит человеку на телефон. Так злоумышленники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах», а вместе с ним и к персональным данным своей жертвы.

«Единый реестр воинского учёта не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если вас просят сообщить код из СМС-сообщения, сразу прекращайте разговор», – напомнили в МВД.

Напомним, что 559 жителей Псковской области пострадало от действий мошенников с января по середину июля. Суммарный ущерб от мошенничества достиг более 251 миллиона рублей.

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