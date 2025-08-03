Мошенники начали звонить россиянам под видом сотрудников военкомата

17:42, 03 августа 2025, ПАИ

Новую схему обмана начали использовать мошенники в России, сообщается на портале «Объясняем.рф».

Злоумышленники звонят местным жителям с незнакомого номера и представляются сотрудниками военкомата. Они говорят, что нужно уточнить данные воинского учёта из-за запуска реестра электронных повесток.

Затем аферисты просят продиктовать СМС-код, который приходит человеку на телефон. Так злоумышленники получают доступ к личному кабинету на «Госуслугах», а вместе с ним и к персональным данным своей жертвы.

«Единый реестр воинского учёта не требует никаких кодов подтверждения или дополнительных проверок. Если вас просят сообщить код из СМС-сообщения, сразу прекращайте разговор», – напомнили в МВД.

Напомним, что 559 жителей Псковской области пострадало от действий мошенников с января по середину июля. Суммарный ущерб от мошенничества достиг более 251 миллиона рублей.