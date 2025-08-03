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Глава Пскова поздравил железнодорожников с профессиональным праздником

Глава Пскова Борис Елкин поздравил работников и ветеранов железнодорожного транспорта с профессиональным праздником – Днём железнодорожника, который отмечают сегодня, 3 августа.

Фото из Telegram-канала главы Пскова Бориса Елкина

«Сегодня свой профессиональный праздник отмечают те, для которых слова «расписание», «перегон» и «депо» стали неотъемлемой частью жизни. Поздравляю всех причастных с Днём железнодорожника!» – написал глава Пскова в своём Telegram-канале.

Железная дорога – это не просто рельсы и поезда, это символ движения, прогресса и надёжности, подчеркнул он. «Благодаря вашему труду, ответственности и преданности делу каждый день тысячи пассажиров и грузов прибывают точно в срок, и именно вы соединяете города и сердца нашей великой страны!» – отметил Борис Елкин.

«От всего сердца желаю вам, чтобы смены всегда проходили спокойно, графики соблюдались без нарушений, а в кабине локомотива всегда царила атмосфера взаимопонимания и поддержки!» – заключил глава Пскова.

Напомним, что в 2024 году услугами железнодорожного транспорта в Псковской области воспользовалось 1,1 миллиона человек. По сравнению с 2023 годом этот показатель увеличился на 3,5 %, сообщает Псковстат.

По территории региона проходит 1 089 километров железнодорожных путей общего пользования. Железнодорожная сеть включает в себя четыре крупных железнодорожных узла, которые соединяют регион с другими областями России.

Добавим, что около 410 тысяч пассажиров перевезли скоростные электропоезда «Ласточка», курсирующие по маршруту Санкт-Петербург – Псков / Печоры, с января по июнь этого года. Это на 2,6 % больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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