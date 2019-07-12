При нападении боевиков на отель в Сомали погибли 26 человек

13:47, 13 июля 2019, ПАИ

В Сомали погибли 26 человек в результате нападения боевиков на отель в городе Кисмайо, сообщает «Интерфакс» со ссылкой на местные СМИ.

Отмечается, что среди погибших есть иностранцы - выходцы из США, Великобритании, Канады, Кении и Танзании. Еще 56 человек получили ранения.

По данным местных СМИ, в отеле произошел взрыв, после чего было совершено вооруженное нападение боевиков. Ответственность за теракт взяла на себя запрещенная в России группировка «Аш-Шабаб», которая до 2012 года удерживала контроль над городом.