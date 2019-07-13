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Общество

Автопробег пожарной техники из Эстонии встретили в Псковской области

Автопробег пожарной техники из Эстонии встретили в Псковской области, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе ГУ МЧС России по региону.

Автопробег по маршруту Таллин – Иркутск – Таллин стартовал 12 июля. Пожарный автомобиль КамАЗ, подготовленный добровольными пожарными деревни Хююру (Эстония) 13 июля приехал на территорию Псковской области для обмена опытом.

В рамках мероприятия в учебном классе пожарно-спасательной части №1 ФГКУ «1 отряд федеральной противопожарной службы по Псковской области» эстонцы представили презентацию о специфике работы, источниках финансирования, особенностях пожарно-технического вооружения, реагирования на пожары и возгорания добровольных пожарных Эстонии. В свою очередь псковские спасатели продемонстрировали работу современных образцов пожарной техники и оборудования с применением низкокомпрессионной пены для тушения пожаров категорий A и B.

Физическую подготовку псковичей гости из Эстонии смогли оценить при подъеме в боевой экипировке с ручными пожарными лестницами на учебную башню ПСЧ-1. Также эстонским коллегам продемонстрировали тренажер «Дымокамера», который предназначен для отработки тактических приемов спасения людей в условиях, имитирующих обстановку на пожаре или при возникновении другой чрезвычайной ситуации.

После этого эстонцам показали экскурсию по пожарному депо, где прибалтийские коллеги смогли получить представление о буднях псковских пожарных. Также гостям показали уголок памяти пожарно-спасательной части, который посвящен героям-пожарным, рисковавшим своими жизнями при тушении пожара на воинском складе боеприпасов возле деревни Кислово 20 октября 1994 года.

Помимо этого эстонцы смогли ознакомиться со спортивным залом и комнатой отдыха, которые расположены на территории пожарно-спасательной части. В завершение мероприятия для гостей провели экскурсию по Пскову.

14 июля эстонские добровольные пожарные прибудут в Ленинградскую область. К автопробегу могут подключаться местные добровольные пожарные формирования и следовать либо до границы своего района, либо дальше. Участники акции планируют делать остановки для обмена опытом и информацией. Автопробег пожарной техники по маршруту Таллинн – Иркутск — Таллинн стартовал для обмена опытом с российскими коллегами. С 4 по 9 августа в Иркутске состоится первый международный форум добровольных пожарно-спасательных формирований и подразделений пожарной охраны.

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