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Политика

Россия не станет обсуждать с Японией передачу двух островов

Россия отказалась обсуждать возможность передачи двух островов Курильской гряды в рамках переговоров о мирном договоре с Японией. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на агентство Киодо. Отмечается, что передача островов не обсуждается, в том числе, из-за опасений относительно расширения присутствия американского военного контингента в японском архипелаге.

В ноябре прошлого года президент России Владимир Путин и премьер-министр Японии Синдзо Абэ приняли решение активизировать проработку вопроса о мирном договоре на основе двусторонней Совместной декларации от 19 октября 1956 года. По данным информагентства Киодо, на основе этих переговоров японская сторона рассчитывала достичь определенных договоренностей на полях саммита «Большой двадцатки» встречи на высшем уровне.

Российская же сторона запросила от Японии конкретику по тому, как она намерена разрешить беспокойства на счёт расширения присутствия США. Никакого ответа получено не было в связи, с чем российская сторона отказалась от переговоров по двум островам.

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