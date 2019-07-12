Почти 70 тысяч рублей потратила гдовичка за два дня с украденной карты

16:05, 14 июля 2019, ПАИ

31-летняя жительница Гдовского района за 2 дня потратила почти 70 тысяч рублей с украденной кредитной карты. Об этом Псковскому агентству информации стало известно из собственных источников.

Вечером 9 июля женщина распивала спиртное вместе с двумя мужчинами. Её собутыльники подрались, в результате чего были доставлены в отдел полиции. Воспользовавшись отсутствием 40-летнего знакомого дома, гдовичка украла его банковскую карту, которую он оставил, уезжая в отдел полиции. Карту мужчина оформил в июне, кредитный лимит по ней был более 200 тысяч рублей.

За два дня злоумышленница потратила 69 тыс. 990 рублей. В частности, на эти деньги она покупала спиртное и сигареты, оплачивала услуги такси, часть денег раздала своим друзьям.

Следователи возбудили уголовное дело по пункту «в» части 2 статьи 158 УК РФ (кража). Санкция статьи предусматривает максимальное наказание в виде 5 лет лишения свободы.